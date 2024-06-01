КНДР проигнорировала предупреждение Южной Кореи и продолжила глушить сигналы GPS

Власти КНДР продолжили создавать помехи для работы GPS-приборов на территории Республики Корея, проигнорировав предупреждение Сеула о том, что в случае дальнейших провокаций на это будет дан "невыносимый ответ".

Власти КНДР продолжили создавать помехи для работы GPS-приборов на территории Республики Корея, проигнорировав предупреждение Сеула о том, что в случае дальнейших провокаций на это будет дан "невыносимый ответ".

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР уже четвертый день пытается блокировать работу GPS-приборов в районе южнокорейских островов в Желтом море, находящихся рядом с северной разграничительной линией, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Сегодняшние попытки не помешали Вооруженным силам Республики Корея, но предыдущие вызывали ошибки в работе навигационных приборов пассажирских и рыболовных судов.

Министерство объединения Республики Корея 31 мая распространило заявление, в котором правительство страны обещало КНДР принять "все меры, которые сложно будет вынести в случае продолжения провокационного поведения".