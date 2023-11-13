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КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее

КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее Институт разоружения и мира МИД КНДР призвал распустить Командование ООН в Южной Корее ради мира на Корейском полуострове.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 07:17
КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее

Институт разоружения и мира МИД КНДР призвал распустить Командование ООН в Южной Корее ради мира на Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

Статья была приурочена к первым за долгие годы переговорам глав силовых структур Южной Кореи и государств - членов "Командования ООН".

"Командование ООН" - незаконная военная структура, которую сфабриковали США во время корейской войны 1950-х гг. с целью переброски еще многих агрессивных вооруженных сил на корейский фронт. Сегодня "Командование ООН", которое уже десятки лет тому назад должно было распущено, сфабрикует конфронтационное заявление, имитирующее вторую корейскую войну, опять обнаруживая свой агрессивный характер", - заявили в институте.

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