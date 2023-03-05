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КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные учения

КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные учения Обострение ситуации на Корейском полуострове вызвано провокационными действиями США и Южной Кореи, а ООН закрывает на это глаза вместо того, чтобы потребовать от них прекратить эскалацию обстановки.
Другие страны
5 марта 2023 г. 10:02
КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные учения

Обострение ситуации на Корейском полуострове вызвано провокационными действиями США и Южной Кореи, а ООН закрывает на это глаза вместо того, чтобы потребовать от них прекратить эскалацию обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён.

"Вызывает сожаление, что ООН, которая выражала глубокое внимание и озабоченность малейшим риском всякого конфликта и столкновения на планете, постоянно закрывает глаза на очевидное нарушение суверенитета и угрожающую вооруженную демонстрацию США и Южной Кореи", - отметил он в комментарии, опубликованном агентством ЦТАК 5 марта.

"ООН и международное сообщество должны решительно требовать от США и Южной Кореи немедленно прекратить провокационные риторику и действия, совместные военные учения, которые крайне обостряют ситуацию на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации", - добавил он.

Внешнеполитическое ведомство КНДР 4 марта заявило, что США, Япония и Южная Корея пересекают "опасную черту" и с этим нельзя мириться. В Пхеньяне подчеркнули, что разработка ядерного оружия является ответным шагом, направленным на обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове.

Острые заявления КНДР связаны с запланированными военными учениями США и их союзников. С 13 по 23 марта военные Южной Кореи и США проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield.

Одновременно состоятся полевые маневры Warrior Shield, которые представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с Пхеньяном. КНДР неоднократно заявляла, что примет ответные меры в случае провокационных действий США, Южной Кореи или Японии, в том числе учений.

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