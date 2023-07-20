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КНДР пригрозила США применением ядерного оружия

КНДР пригрозила США применением ядерного оружия Заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нама.
Другие страны
20 июля 2023 г. 23:24
КНДР пригрозила США применением ядерного оружия

Заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нама.

"Мы напоминаем американским военным, что повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил", - заявил глава ведомства.

По его словам, США следует осознавать, что "их ядерные активы вошли в очень опасные воды".

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