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    КНДР пригрозила превратить США в "море пламени"

    Заявление опубликовано на сайте ЦТАК

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в "море пламени".

    Как передает Report, заявление опубликовано на сайте ЦТАК.

    Политика Трампа названа в заявлении "самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени".

    В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют "сумасшедшим стариком", приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.

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