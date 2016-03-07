КНДР пригрозила нанести упреждающие ядерные удары в ответ на маневры США и Южной Кореи

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ КНДР пригрозила "нанести упреждающие ядерные удары" в ответ на начинающиеся крупнейшие в истории совместные американо-южнокорейские военные учения Key Resolve и Foal Eagle, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в опубликованном заявлении Государственного комитета обороны (ГКО), который возглавляет Ким Чен Ын, КНДР "готова продемонстрировать мощь своих вооруженных сил, в том числе ядерных, в случае поступления приказа верховного командования".

В качестве целей в документе обозначены континентальная часть США и американские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, отмечается в нем, Пхеньян "проведет операцию по освобождению Южной Кореи". Народ и армия КНДР не упустят возможности "развернуть священную войну за воссоединение родины", подчеркнул ГКО.

Учения Key Resolve и Foal Eagle пройдут с 7 марта по 30 апреля. Как сообщило министерство национальной обороны Республики Корея, в нынешнем году в них примут участие более 300 тыс. южнокорейских и 15 тыс. американских военнослужащих.

"Совместно они будут на практике отрабатывать так называемый Оперативный план 5015, цель которого - нейтрализация оружия массового уничтожения КНДР и подготовка к превентивному удару в случае подготовки нападения со стороны Северной Кореи", - отметило министерство.