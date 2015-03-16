КНДР пригрозила добиться воссоединения Кореи по своему усмотрению

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Северная Корея может пойти на воссоединение Кореи по своему собственному усмотрению, если южнокорейские власти не откажутся от противостояния с Пхеньяном, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя северокорейского Комитета по мирному объединению родины (КМОР).

"Мы выступаем за улучшение отношений Севера и Юга, за мир и воссоединение вовсе не потому, что не видим иных путей и способов объединения, и вовсе не из-за недостатка сил и возможностей", - говорится в документе, переданном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Если марионеточная клика будет продолжать безрассудное противостояние систем, мы поднимемся на борьбу за воссоединение нашим собственным путем", — подчеркивается в этом заявлении.

Поводом для выступления представителя КМОР в СМИ стало недавнее высказывание заместителя председателя президентского комитета Южной Кореи по национальному воссоединению Чон Чон Ука о том, что одно из подразделений его команды занимается подготовкой к "поглощению" КНДР. Однако, вызвав в этой связи немало критики, чиновник вынужден был сделать новое заявление, заверив общественность в том, что сеульское правительство стремится к мирному воссоединению, а не объединению через одностороннее поглощение Югом Севера.