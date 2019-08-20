​КНДР предупредила о последствиях учений США и Южной Кореи

КНДР назвала "неумным" действием проведение Южной Кореей совместных с США военных учений, отметив, что это может иметь последствия.

Как передаёт Report, об этом сообщает центральная северокорейская газета.

Пхеньян заявил, что совместные учения являются "откровенным враждебным актом вторжения США и недопустимой военной провокацией". Северокорейские власти подчеркнули, что действия в ходе учений направлены на "вторжение и смертоносное сокрушение республики".

КНДР предупредила, что Южная Корея заплатит за "неумные действия".

Совместные учения США и Южной Кореи должны завершиться во вторник.