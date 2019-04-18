​КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

Северная Корея потребовала, чтобы США выбрали нового главного переговорщика взамен госсекретаря Майка Помпео, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, заявил, что переговоры заходят в тупик всякий раз, когда Помпео "сует в них своей нос".

"Я опасаюсь, что если Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то переговоры зайдут в тупик", - заявил чиновник.

Он добавил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

Согласно информации южнокорейских СМИ, официальному Пхеньяну не понравилось заявление Помпео о намерениях американской стороны завершить переговоры с КНДР к концу 2019 года.