КНДР потребовала от Сеула снять введенные после крушения корвета "Чхонан" санкции

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ КНДР потребовала от Сеула отменить санкционные меры "24 мая", введенные в отношении Пхеньяна после крушения южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что наряду с этим, отмечается в опубликованном во вторник заявлении представителя Государственного комитета обороны (ГКО) республики, КНДР считает необходимым "немедленно возобновить расследование причин гибели этого судна, затонувшего в Желтом море". С этой целью ГКО предложил властям Южной Кореи направить материалы и доказательства, которые, на их взгляд, "свидетельствуют о причастности КНДР к этому ЧП", в пограничный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне или какое-либо другое место по согласованию двух сторон.

В заявлении подчеркивается, что Пхеньян "не собирается приносить извинения или выражать сожаление в связи с этим инцидентом, к которому КНДР не имеет никакого отношения". "Если Сеул будут настаивать на сохранении мер "24 мая" под надуманным предлогом о причастности народной республики к крушению "Чхонана", то нынешние власти РК, как и Ли Мён Бак, будут считаться предателями корейской нации", - предупредил представитель комитета.

24 мая 2010 года Ли Мён Бак, занимавший в то время занимал пост президента Республики Корея, ввел меры, запрещающие все формы сотрудничества между Севером и Югом из-за нежелания КНДР взять на себя ответственность за потопление корвета ВМС "Чхонан".

Корабль раскололся надвое и затонул 26 марта 2010 года в Жёлтом море в результате сильного взрыва, причина которого не установлена. На борту находились 104 человека, погибли 46 моряков. В Сеуле и Вашингтоне в уничтожении корабля обвинили Пхеньян. КНДР назвала результаты расследования фальсификацией и потребовала допустить на место катастрофы своих военных экспертов. В Южной Корее ответили отказом. Из-за этого инцидента в отношениях между Севером и Югом наступил резкий спад.