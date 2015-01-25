КНДР пообещала жестоко наказать Южную Корею, если Сеул проигнорирует предложение Пхеньяна

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В КНДР возмущены нежеланием южнокорейской стороны обратить должное внимание и позитивно отреагировать на прозвучавшие в этом году предложения Пхеньяна о мерах по нормализации отношений между Севером и Югом. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном заявлении представителя Государственного комитета обороны (ГКО) страны.

Комитет отрицает, что народная республика "вынуждена была выступить с такими предложениями под давлением экономических трудностей, санкций или блокады". "Враждебные народной республике силы должны осознать, что военное давление или экономическая блокада КНДР не приведут ни к каким результатам", - подчеркивается в заявлении.

По словам представителя ГКО, по вине Южной Кореи, которая подчиняется требованиям США, "не созданы даже элементарные условия для диалога". Южнокорейские власти, считают в комитете, пока не принимают никаких мер, чтобы прекратить запуск в КНДР воздушных шаров с листовками, оскорбляющими достоинство высшего руководства народной республики.

Кроме того, Сеул не желает отказаться от проведения военных маневров совместно с Соединенными Штатами, несмотря на призывы Пхеньяна. В этих условиях, отметил представитель ГКО, "межкорейские отношения остаются в состоянии застоя". Между тем, считают в комитете, "процесс улучшения и развития связей между Севером и Югом, который отвечает требованию времени, нельзя больше откладывать в долгий ящик". Поэтому южнокорейские власти должны позитивно отреагировать на предложения КНДР, "в противном случае их ожидает жестокое наказание", подчеркивается в заявлении.