 Наверх
    Закрыть фоторежим

    КНДР пообещала жестоко наказать Южную Корею, если Сеул проигнорирует предложение Пхеньяна

    По вине Южной Кореи, подчиняющейся требованиям США, не созданы даже элементарные условия для диалога

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В КНДР возмущены нежеланием южнокорейской стороны обратить должное внимание и позитивно отреагировать на прозвучавшие в этом году предложения Пхеньяна о мерах по нормализации отношений между Севером и Югом. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном заявлении представителя Государственного комитета обороны (ГКО) страны.

    Комитет отрицает, что народная республика "вынуждена была выступить с такими предложениями под давлением экономических трудностей, санкций или блокады". "Враждебные народной республике силы должны осознать, что военное давление или экономическая блокада КНДР не приведут ни к каким результатам", - подчеркивается в заявлении.

    По словам представителя ГКО, по вине Южной Кореи, которая подчиняется требованиям США, "не созданы даже элементарные условия для диалога". Южнокорейские власти, считают в комитете, пока не принимают никаких мер, чтобы прекратить запуск в КНДР воздушных шаров с листовками, оскорбляющими достоинство высшего руководства народной республики.

    Кроме того, Сеул не желает отказаться от проведения военных маневров совместно с Соединенными Штатами, несмотря на призывы Пхеньяна. В этих условиях, отметил представитель ГКО, "межкорейские отношения остаются в состоянии застоя". Между тем, считают в комитете, "процесс улучшения и развития связей между Севером и Югом, который отвечает требованию времени, нельзя больше откладывать в долгий ящик". Поэтому южнокорейские власти должны позитивно отреагировать на предложения КНДР, "в противном случае их ожидает жестокое наказание", подчеркивается в заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi