КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ КНДР пригрозила нанести по США "невероятный" удар в самый неожиданный момент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг агентством ЦТАК заявлении в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

"Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте", - отмечает ЦТАК.

Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова.