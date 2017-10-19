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    КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар

    США, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ КНДР пригрозила нанести по США "невероятный" удар в самый неожиданный момент.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг агентством ЦТАК заявлении в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

    "Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте", - отмечает ЦТАК.

    Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова.

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