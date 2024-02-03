КНДР получает миллионы долларов от экспорта париков в обход санкций

Северная Корея получает миллионы долларов благодаря экспорту накладных ресниц и париков, которые продаются по всему миру под видом китайских.

Северная Корея получает миллионы долларов благодаря экспорту накладных ресниц и париков, которые продаются по всему миру под видом китайских.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов из индустрии красоты, а также данные таможни КНДР и КНР

По данным агентства, КНДР в прошлом году экспортировала в Китай 1 680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн. Для примера, в 2019 году Северная Корея экспортировала 1 829 тонн продукции на сумму $31,1 млн. Отмечается, что парики и накладные ресницы составляют около 60% экспорта страны.

Опрошенные Reuters специалисты отметили, что Пхеньян немного снизил поставки волос во время пандемии COVID-19, когда в стране были введены жесткие ограничения, а границы закрыты. Однако уже в 2023 году торговля париками и ресницами северокорейского производства через Китай возобновилась.

Агентство отмечает, что обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков дает Ким Чен Ыну возможность обойти международные санкции, предоставляя важный источник иностранной валюты.