КНДР полностью разорвала сообщение с Республикой Корея

КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова в рамках политики по территориальному размежеванию с южным соседом.

КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова в рамках политики по территориальному размежеванию с южным соседом.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, Генштаб Корейской народной армии принял меры по "полному физическому разрыву автомобильных и железных дорог, ведущих в Южную Корею, на территории КНДР в восточном и западном районах южной границы" в рамках курса по "полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея".

Напомним, что Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость".