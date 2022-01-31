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КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности.
Другие страны
31 января 2022 г. 02:50
КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает южнокорейское агентство Ренхап.

По его данным, речь идет о ракете Hwasong-12.

Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.

Отметим, что это уже седьмое испытание вооружений Пхеньяна с начала года.

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