КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты в воскресенье

Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности.

Власти Северной Кореи подтвердили, что произвели в воскресенье пуск баллистической ракеты средней дальности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом передает южнокорейское агентство Ренхап.

По его данным, речь идет о ракете Hwasong-12.

Береговая охрана Японии утром воскресенья выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии. Судам в море рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Спустя некоторое время появилось сообщение о возможном падении снаряда.

Отметим, что это уже седьмое испытание вооружений Пхеньяна с начала года.