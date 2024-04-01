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КНДР подтвердила планы запустить несколько разведывательных спутников в 2024 году

КНДР подтвердила планы запустить несколько разведывательных спутников в 2024 году КНДР намерена продолжать прилагать усилия для развития космических технологий и планирует в текущем году осуществить несколько запусков разведывательных спутников.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 06:02
КНДР подтвердила планы запустить несколько разведывательных спутников в 2024 году

КНДР намерена продолжать прилагать усилия для развития космических технологий и планирует в текущем году осуществить несколько запусков разведывательных спутников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора Государственного управления по освоению космоса Пак Кён Су в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

"Успешный запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" в прошлом году привел к существенному повышению обороноспособности страны, и в этом году ожидается еще несколько запусков", - сказал он. Интервью опубликовано по случаю очередной годовщины образования управления, которое начало свою работу в 2013 году.

По словам Пак Кён Су, развитие космической отрасли очень важно для КНДР, поскольку имеет большое значение с точки зрения создания мощного государства. Как он отметил, инженеры и ученые КНДР благодаря своим навыкам смогли добиться прогресса в основных исследовательских проектах.

21 ноября 2024 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Агентство ЦТАК сообщало, что он начнет полноценно выполнять свою задачу примерно 1 декабря. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также некоторых военных объектов на территории США, Южной Кореи и Японии.

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