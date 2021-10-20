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КНДР подтвердила, что запустила баллистическую ракету с подводной лодки

КНДР подтвердила, что запустила баллистическую ракету с подводной лодки КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).
Другие страны
20 октября 2021 г. 02:43
КНДР подтвердила, что запустила баллистическую ракету с подводной лодки

КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября испытания новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Новая БРПЛ внесет большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота", - приводит Yonhap заявление ЦТАК. По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын не принимал участия в испытаниях ракеты.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года испытанием подобного рода. По оценке Сеула, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок, как в 2015 и 2019 годах. Власти Японии, как сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, полагают, что Пхеньян запустил две ракеты.

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