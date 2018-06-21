КНДР передала США останки 200 погибших американских военнослужащих

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в среду передала Соединенным Штатам останки 200 погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства заявил об этом во время выступления перед сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота).

"Мы вернули останки наших павших великих героев. Сегодня [останки] двухсот [военнослужащих] были возвращены", - отметил президент.

По сведениям Reuters, процесс опознания погибших военнослужащих может занять многие месяцы и даже годы.

Около 7,7 тыс. американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военнослужащих.