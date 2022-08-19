КНДР отказалась принять предложение Сеула по денуклеаризации

Власти КНДР никогда не примут предложение Республики Корея о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь.

Власти КНДР никогда не примут предложение Республики Корея о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap , об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Не знаю, с какими еще идеями они придут к нам в следующий раз, но проясню, что мы никогда не будем иметь с этим дело", - сказала Ким Е Чжон. По ее словам, инициатива администрации президента Республики Корея Юн Сок Еля является "верхом глупости" и представляет собой лишь копию предложения другого южнокорейского президента Ли Мен Бака.

Отметим, что 15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства южнокорейский лидер Юн Сок Ель изложил некоторые детали своего "смелого плана", который подразумевает оказание экономической помощи со стороны Сеула в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. В среду на пресс-конференции он повторил свое предложение.