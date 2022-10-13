КНДР осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет

КНДР в ходе последнего испытания в ночь с четверга на пятницу по местному времени совершила запуск сразу нескольких предположительно, баллистических ракет, в сторону Японского моря.

КНДР в ходе последнего испытания в ночь с четверга на пятницу по местному времени совершила запуск сразу нескольких предположительно, баллистических ракет, в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

По данным береговой охраны, ракета уже упала, однако более точной официальной информации о месте падения на данный момент не приводится. Японские сторожевики призывают находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

В то же время по данным правительственных источников телеканала NHK и источников в министерстве обороны, КНДР произвела запуск сразу нескольких баллистических ракет - все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Информации о каком-либо ущербе из-за ракетного запуска КНДР не поступало.