​КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск трех снарядов из города Сондок в провинции Хамгён-Намдо на востоке страны в направлении Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Ранее сообщалось о запуске как минимум одного неопознанного снаряда.

"Наши военные проводят мониторинг ситуации на случай дополнительных запусков и находятся в состоянии боеготовности", - заявили в южнокорейском КНШ.

Напомним, что это второй подобный запуск с начала 2020 года. В декабре 2019 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.