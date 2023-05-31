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КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника

КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.
Другие страны
31 мая 2023 г. 05:52
КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника

КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.

Как передает Report со ссылкой на государственное радио "Голос Кореи", причинами аварии при запуске стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива.

Уточняется, что ракета-носитель упала, потеряв тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой ступени. В связи с этим планируется провести расследование, чтобы выявить недостатки конструкции и выработать меры для их устранения.

Повторный запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения "частичных испытаний", говорится в сообщении радио.

Токио, в свою очередь, выразил Пхеньяну протест в связи с данным пуском.

"Осуществленный в среду запуск ракеты-носителя КНДР нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем правительство Японии выразило Пхеньяну решительный протест", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он также заявил, что траектория полета ракеты КНДР, согласно предварительным данным, не проходила через японскую исключительную экономическую зону.

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