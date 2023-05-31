КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника

КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.

КНДР осуществила неудачный запуск разведывательного спутника.

Как передает Report со ссылкой на государственное радио "Голос Кореи", причинами аварии при запуске стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива.

Уточняется, что ракета-носитель упала, потеряв тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой ступени. В связи с этим планируется провести расследование, чтобы выявить недостатки конструкции и выработать меры для их устранения.

Повторный запуск может быть произведен в кратчайшие сроки после проведения "частичных испытаний", говорится в сообщении радио.

Токио, в свою очередь, выразил Пхеньяну протест в связи с данным пуском.

"Осуществленный в среду запуск ракеты-носителя КНДР нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем правительство Японии выразило Пхеньяну решительный протест", - заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он также заявил, что траектория полета ракеты КНДР, согласно предварительным данным, не проходила через японскую исключительную экономическую зону.