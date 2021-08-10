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КНДР осудила решение Южной Кореи провести совместные военные учения с США

КНДР осудила решение Южной Кореи провести совместные военные учения с США Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон во вторник обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.
Другие страны
10 августа 2021 г. 05:48
КНДР осудила решение Южной Кореи провести совместные военные учения с США

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон во вторник обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.

"Вооруженные силы США и Южной Кореи в конечном итоге начали совместные военные учения, которые еще больше способствуют нестабильности", - говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Она выразила сожаление о решении южнокорейских властей начать военные учения, назвав данные действия "предательством".

"Мы укрепим нашу национальную оборону и сильные превентивные возможности, чтобы быстро реагировать на любые военные действия", - добавила Ким Е Чжон.

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

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