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КНДР осудила декларацию саммита НАТО

КНДР осудила декларацию саммита НАТО КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, которая была принята в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противостояние в глобальном масштабе.
Другие страны
13 июля 2024 г. 07:58
КНДР осудила декларацию саммита НАТО

КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО, которая была принята в Вашингтоне, и считает ее программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противостояние в глобальном масштабе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"МИД КНДР самым решительным образом осуждает и отвергает итоговую декларацию саммита в Вашингтоне, которая является незаконным документом, нарушающим права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - отмечается в нем.

В ведомстве отметили, что "происки США по расширению военного блока являются самым злокачественным источником, серьезно угрожающим миру в регионе, обостряющим обстановку международной безопасности и вызывающим мировую гонку вооружений".

"Сложившаяся ситуация требует новых сил и методов ответа для предотвращения попыток США по расширению военного блока. КНДР ни в коем случае не будет обходиться молчанием и допускать предстоящую серьезную угрозу, а будет основательно сдерживать опасность агрессии и войны, защищать мир и безопасность в регионе и на планете более мощным стратегическим ответом", - добавили в МИД.

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