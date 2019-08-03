 Наверх

КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет

​КНДР опровергла оценки США и Южной Кореи о последних испытаниях ракет

КНДР утверждает, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет, что уже второй раз подряд расходится с оценками военных США и Южной Кореи. Как передаёт Report, они считают выпущенные в Японское море северокорейские ракеты баллистическими, хотя и малой дальности.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало в субботу официальное сообщение о том, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО. В результате были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверены точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!