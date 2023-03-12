КНДР одобрила меры военного сдерживания против учений Южной Кореи и США

Северная Корея приняла комплекс мер военного сдерживания перед началом учений Южной Кореи и США/

Северная Корея приняла комплекс мер военного сдерживания перед началом учений Южной Кореи и США.

Как передает Report , об этом пишет Yonhap News Agency со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК не раскрыло содержание одобренных мер, однако указало на то, что "провокации США и Южной Кореи достигают красной черты".

Ранее стало известно, что Южная Корея и США планируют провести совместные учения, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до 23 марта. Пхеньян предупреждал, что Сеул и Вашингтон столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если будут продвигать планы совместных учений в этом году. КНДР расценивает их как подготовку к агрессивной войне.

На этой неделе Северная Корея провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, а лидер страны Ким Чен Ын проинспектировал ракетную часть "Хвасонпхо" и наблюдал за учениями по нанесению огневого удара.