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КНДР обстреляла из артиллерии буферные зоны в Желтом и Японском морях

КНДР обстреляла из артиллерии буферные зоны в Желтом и Японском морях КНДР произвела артиллерийские выстрелы по целям в буферных зонах в Желтом и Японском морях.
Другие страны
19 октября 2022 г. 01:28
КНДР обстреляла из артиллерии буферные зоны в Желтом и Японском морях

КНДР произвела артиллерийские выстрелы по целям в буферных зонах в Желтом и Японском морях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в ночь на среду агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов.

По данным южнокорейской стороны, военные народной республики выпустили около 100 снарядов в сторону Желтого моря начиная с 22:00 по местному времени (17:00, бакинское время), в сторону Японского моря было выпущено около 150 снарядов начиная с 23:00 по местному времени (18:00). Снаряды упали в буферных зонах к северу от разграничительной линии, которая фактически является морской границей между странами.

"Артиллерийские обстрелы восточной и западной буферных зон являются явным нарушением соглашения от 19 сентября, мы настоятельно призываем КНДР немедленно прекратить свои действия, поскольку продолжающиеся провокации подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове", - цитирует агентство заявление военных.

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