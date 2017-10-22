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    КНДР объявила себя "полноценной ядерной державой"

    КНДР утверждает, что президент США хочет ввергнуть мир в ядерную катастрофу

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В открытом письме, адресованном парламентам ряда стран, КНДР объявляет себя "полноценной ядерной державой" и утверждает, что президент США Дональд Трамп хочет ввергнуть мир в ядерную катастрофу.

    Как передает Report, по информации CNN, документ был выслан 28 сентября и распространен спустя неделю после инаугурации Трампа.

    В Австралии письмо назвали "беспрецедентным".

    Ранее в Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США.

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