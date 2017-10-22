КНДР объявила себя "полноценной ядерной державой"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В открытом письме, адресованном парламентам ряда стран, КНДР объявляет себя "полноценной ядерной державой" и утверждает, что президент США Дональд Трамп хочет ввергнуть мир в ядерную катастрофу.

Как передает Report, по информации CNN, документ был выслан 28 сентября и распространен спустя неделю после инаугурации Трампа.

В Австралии письмо назвали "беспрецедентным".

Ранее в Северной Корее показали видеоролик с имитацией ракетного удара по США.