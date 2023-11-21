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КНДР назвала успешным запуск разведывательного спутника

КНДР назвала успешным запуск разведывательного спутника Запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 22:29
КНДР назвала успешным запуск разведывательного спутника

Запуск разведывательного спутника КНДР "Маллигён-1" на ракете "Чхоллима-1" прошел успешно, спутник выведен на орбиту.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Запуск разведывательного спутника "Маллигён-1" на ракете-носителе нового типа "Чхоллима-1" прошел успешно. Ракета-носитель следовала заданной траектории полета, в 22 часа 54 минуты и 13 секунд спутник "Маллигён-1" был выведен на орбиту", - говорится в сообщении агентства.

Ракета была запущена в 22:42 (17:42 по бакинскому времени) с космодрома Сохэ.

По данным агентства, КНДР намерена запустить еще несколько разведывательных спутников в ближайшем будущем. Успешный запуск разведывательного спутника повысит боеготовность Вооруженных сил КНДР, заявило ЦТАК.

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