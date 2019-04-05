КНДР назвала совместные учения Южной Кореи и США главным источником напряженности

КНДР подвергла критике власти Южной Кореи за проведение совместных военные учений с США по перехвату морских судов, которые нарушают режим международных санкций, назвав эти маневры главным источником напряженности на Корейском полуострове.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу центральной газетой народной республики Rodong Sinmun.

"Эти совместные учения, которые были проведены южнокорейскими военными с США, идут вразрез с желанием народа и с требованиями международного сообщества", - отмечается в комментарии. По мнению авторов статьи, подобные шаги ставят под угрозу мирные усилия на Корейском полуострове.

"Военные учения совместно с иностранными вооруженными силами, которые являются главным источником напряженности на Корейском полуострове, не должны допускаться, - подчеркивается в статье. - Развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено".

Резкую критику властей КНДР вызвали военные учения, проведенные в начале апреля близ южнокорейского острова Чеджудо, для участия в которых в район маневров ранее прибыл корабль береговой охраны США Bertholf. Моряки ВМС США совместно с морской полицией Южной Кореи в ходе учений отрабатывали действия по пресечению нарушений введенных в отношении КНДР санкций, в частности перехват судов, нелегально перегружающих в открытом море запрещенные товары и нефтепродукты.