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    КНДР намеревается провести еще одно ядерное испытание

    «Испытание может быть проведено уже в конце этого месяца», — сказал источник© Courtesy İmage

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ КНДР намеревается провести еще одно ядерное испытание в ближайшие дни.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленных неназванных чиновников США.

    «Испытание может быть проведено уже в конце этого месяца», — сказал источник.

    Представители минобороны США, как сообщается, видели новые тоннели, ведущие к Пунгери — площадке для ядерных испытаний КНДР. Тем не менее северокорейские власти пока не доставили туда необходимое оборудование.

    Ранее стало известно, что КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты.

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