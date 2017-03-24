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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ КНДР намеревается провести еще одно ядерное испытание в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленных неназванных чиновников США.

«Испытание может быть проведено уже в конце этого месяца», — сказал источник.

Представители минобороны США, как сообщается, видели новые тоннели, ведущие к Пунгери — площадке для ядерных испытаний КНДР. Тем не менее северокорейские власти пока не доставили туда необходимое оборудование.

Ранее стало известно, что КНДР провела неудачный запуск баллистической ракеты.