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    КНДР намерена наращивать ядерную мощь

    ЦТАК: Именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Северная Корея намерена продолжить наращивать свою ядерную мощь, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", - говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое является рупором государства.

    В заявлении упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "великой победой, поднявшей" Северную Корею на "уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

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