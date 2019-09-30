КНДР надеется на скорое начало переговоров с США

Северная Корея надеется, что рабочие переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном состоятся в ближайшее время.

Как передает Report, об этом РИА Новости заявил заместитель северокорейского постпреда в ООН Ким Ин Рён.

Ранее в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать новую встречу американского президента и северокорейского лидера.

"Мы просто надеемся, что какие-то… рабочие переговоры между США и КНДР вскоре состоятся", - сказал северокорейский дипломат.