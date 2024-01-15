КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея 14 января провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.
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Главным управлением ракетостроения КНДР был осуществлен успешный испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия, обладающей гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой.
Отмечается, что целью испытательного запуска было подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей.
В Пхеньяне подчеркнули, что испытания не оказали влияния на безопасность соседних государств и не имели отношения к ситуации в регионе.
Ранее береговая охрана Японии сообщала, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Отмечалось, что за время полета она преодолела 500 км и достигла максимальной высоты 50 км.