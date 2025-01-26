КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше.

КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации, за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1,5 тыс. км примерно за 7,5 тыс. секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 км/ч. Испытание не повлияло на безопасность соседних стран, отмечает ЦТАК.

По данным агентства, испытания стали частью "плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с изменяемой обстановкой безопасности в регионе".

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян продолжит совершенствовать "средства сдерживания войны". "Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе <...> укрепленных военных сил", - добавил он.