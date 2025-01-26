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КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше.
Другие страны
26 января 2025 г. 04:39
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования

КНДР 25 января провела успешное испытание стратегической крылатой управляемой ракеты, предназначенной для подводного базирования и нанесения ударов по целям на суше.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации, за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1,5 тыс. км примерно за 7,5 тыс. секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 км/ч. Испытание не повлияло на безопасность соседних стран, отмечает ЦТАК.

По данным агентства, испытания стали частью "плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с изменяемой обстановкой безопасности в регионе".

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян продолжит совершенствовать "средства сдерживания войны". "Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе <...> укрепленных военных сил", - добавил он.

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