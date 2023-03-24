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КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами"

КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами" КНДР в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами".
Другие страны
24 марта 2023 г. 03:06
КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать радиоактивное цунами

КНДР в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

"Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия - секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м. Во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой.

"В результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара", - указывается в сообщении радио.

Испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что он "строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения в районе КНДР". Разработка подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, велась в КНДР с 2012 года. Аппарат получил название "Хэил".

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