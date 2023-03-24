КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами"

КНДР в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами".
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"Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия - секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м. Во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой.
"В результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара", - указывается в сообщении радио.
Испытаниями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что он "строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения в районе КНДР". Разработка подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, велась в КНДР с 2012 года. Аппарат получил название "Хэил".