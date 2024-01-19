КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23"

Власти КНДР испытали подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.
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"15 января за три дня американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон", оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов самообороны Японии и ВМС Республики Корея опять провели объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу, - говорится в сообщении ЦТАК. - В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке".