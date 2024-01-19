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КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23"

КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" Власти КНДР испытали подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.
Другие страны
19 января 2024 г. 07:06
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия Хэиль-5-23

Власти КНДР испытали подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"15 января за три дня американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон", оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС отрядов самообороны Японии и ВМС Республики Корея опять провели объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чеджу, - говорится в сообщении ЦТАК. - В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке".

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