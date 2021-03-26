КНДР испытала новые тактические ракеты

Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.
В четверг южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген.
Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН.
Напомним, что с конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.