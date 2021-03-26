О нас
Report Georgia
Аудио новости

КНДР испытала новые тактические ракеты

КНДР испытала новые тактические ракеты Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.
Другие страны
26 марта 2021 г. 03:49
КНДР испытала новые тактические ракеты

Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн. Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями ракеты.

В четверг южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км. По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген.

Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН.

Напомним, что с конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38
Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi