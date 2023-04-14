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КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" КНДР заявила, что испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".
Другие страны
14 апреля 2023 г. 03:48
КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-18

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".

Как передает Report, об этом пишет южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"Северная Корея заявила, что в четверг провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты с двигателем на твердом топливе "Хвасон-18", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По его словам, новая МБР значительно повысит эффективность ядерного контрудара Пхеньяна.

КНДР запустила баллистическую ракету средней или большой дальности с точки рядом с Пхеньяном в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

Запуск состоялся два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена и прошел на фоне предположений о том, что Пхеньян может запустить ракету большой дальности, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Северная Корея обещала закончить подготовку к запуску спутника в апреле.

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