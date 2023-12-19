КНДР испытала баллистическую ракету в ответ на действия США

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-18", ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи.

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-18", ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что ракета смогла преодолеть 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км за 4 415 секунд.

"Ракета точно попала в намеченную акваторию", - говорится в публикации.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" - это показатель того, на что готова Северная Корея в случае, если Соединенные Штаты решат принять "ошибочное решение".

Ранее Минобороны КНДР заявило, что именно США дестабилизируют обстановку в регионе, проводя учения с Южной Кореей, а также перебрасывая в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая бомбардировщики и атомные подводные лодки.