КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Главное управление ракетостроения КНДР 1 июля провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5".

Главное управление ракетостроения КНДР 1 июля провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что новая ракета способна нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны.

В рамках испытаний был произведен запуск 2 ракет на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км. "Это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания", - отмечает ЦТАК.

Кроме того, управление заявило, что продолжит проводить испытательные пуски ракеты в течение июля.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея 1 июля заявил, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.