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КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой Главное управление ракетостроения КНДР 1 июля провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5".
Другие страны
2 июля 2024 г. 04:19
КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Главное управление ракетостроения КНДР 1 июля провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что новая ракета способна нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны.

В рамках испытаний был произведен запуск 2 ракет на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км. "Это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания", - отмечает ЦТАК.

Кроме того, управление заявило, что продолжит проводить испытательные пуски ракеты в течение июля.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея 1 июля заявил, что КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya yeni taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib

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