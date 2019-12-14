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КНДР использует результаты испытаний для сдерживания ядерных угроз США

​КНДР использует результаты испытаний для сдерживания ядерных угроз СШ

КНДР будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий для противодействия американским ядерным угрозам.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на начальника Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

"Ценные данные, технологии и результаты недавних оборонных испытаний будут применены для создания нового стратегического вооружения, призванного решительно и надежно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США", - заявил он.

По данным ЦТАК, Пак Чон Чхон также отметил, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации "враждебных сил".

Днем ранее, власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК проинформировало, что они носили "крайне важный" характер, однако подробностей не привело.

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