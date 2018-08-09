КНДР и Южная Корея проведут переговоры на высоком уровне 13 августа

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне 13 августа с целью обсуждения возможности подготовки нового саммита между лидерами двух стран, передает Report со ссылкой на Russia Today.

Встреча состоится в приграничном пункте Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавит министр объединения Чо Мён Гён.

Отметим, что ранее представители транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи уже начали переговоры о соединении автомобильных дорог двух стран, что позволит беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул.