КНДР и Южная Корея прекратили пропаганду на границе

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ КНДР и Южная Корея прекращает работу своих громкоговорителей, вещающих пропаганду на границе между странами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Северокорейские военные располагают примерно 40 громкоговорителями для вещания на Южную Корею в районе военно-демаркационной линии, и в понедельник утром значительная часть из них прекратила работу", - отмечает агентство Yonhap.

По мнению источника, к полуночи северокорейское пропагандистское вещание будет полностью прекращено.

В свою очередь власти Южной Кореи также сегодня объявили о прекращении агитационного вещания с помощью громкоговорителей на границе с КНДР в преддверии межкорейского саммита, намеченного на 27 апреля. Подобный шаг, отметили в минобороны Южной Кореи, направлен на "снижение военного напряжения между Югом и Севером и создание атмосферы для мирных переговоров".