 Наверх
    Закрыть фоторежим

    КНДР и Южная Корея прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 3

    Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию по итогам встречи© Korea Summit Press Pool

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию по итогам встречи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, согласно тексту декларации, стороны  прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга.

    Наряду с этим стороны договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В декларации отмечается, что Юг и Север Кореи в ближайшее время начнут переговоры во всех областях на разных переговорах, в том числе на самом высоком. 

    КНДР и Южная Корея также договорились возобновить диалог по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере. Стороны также примут реальные меры по объединению железных дорог Севера и Юга.

    *** 10:14

    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель администрации Сеула.

    "Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", - рассказал источник.

    *** 08:25

    Отмечается, что северокорейский лидер и его делегация вернулись на машинах на северную сторону через военно-демаркационную линию Пханмунджома на обеденный перерыв. Его автомобиль сопроводили бегущие охранники.

    ***04:44

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом на саммите.

    Как передает Report, об этом сообщает CGTN.

    Они обменялись рукопожатиями, после чего проследовали в здание переговоров, который был назван "Домом мира".

    Именно там состоится межкорейский саммит, на котором стороны обсудят перспективы отношений между государствами. Также планируется поднять вопрос о возможном воссоединении.

    Ким Чен Ын расписался в приветственной книге и стал первым главой северокорейского государства, который перешел границу за последние 65 лет.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi