КНДР и Южная Корея прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 3

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию по итогам встречи.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, согласно тексту декларации, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга.

Наряду с этим стороны договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В декларации отмечается, что Юг и Север Кореи в ближайшее время начнут переговоры во всех областях на разных переговорах, в том числе на самом высоком.

КНДР и Южная Корея также договорились возобновить диалог по линии Красного Креста и обмены между разделенными семьями на Юге и Севере. Стороны также примут реальные меры по объединению железных дорог Севера и Юга.

*** 10:14

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель администрации Сеула.

"Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером", - рассказал источник.

*** 08:25

Отмечается, что северокорейский лидер и его делегация вернулись на машинах на северную сторону через военно-демаркационную линию Пханмунджома на обеденный перерыв. Его автомобиль сопроводили бегущие охранники.

***04:44

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом на саммите.

Как передает Report, об этом сообщает CGTN.

Они обменялись рукопожатиями, после чего проследовали в здание переговоров, который был назван "Домом мира".

Именно там состоится межкорейский саммит, на котором стороны обсудят перспективы отношений между государствами. Также планируется поднять вопрос о возможном воссоединении.

Ким Чен Ын расписался в приветственной книге и стал первым главой северокорейского государства, который перешел границу за последние 65 лет.