КНДР и Южная Корея договорились воссоединить разделённые войной семьи

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести летом встречи семей, разделённых Корейской войной, сообщает агентство Yonhap.

Как передает Report, мероприятия запланированы на 20–26 августа в районе горы Кымгансан в Северной Корее.

Решение о воссоединении семей было принято на переговорах между делегациями Пхеньяна и Сеула во главе с руководителем организации Красного креста в Южной Корее Пак Кен Со и заместителем председателя комитета по делам мирного объединения Северной Кореи Пак Ён Иром.

Последний раз подобные мероприятия проводились в 2015 году, после чего были прерваны по причине обострения отношений между странами.