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    КНДР и Южная Корея договорились воссоединить разделённые войной семьи

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести летом встречи семей, разделённых Корейской войной, сообщает агентство Yonhap. 

    Как передает Report, мероприятия запланированы на 20–26 августа в районе горы Кымгансан в Северной Корее.

    Решение о воссоединении семей было принято на переговорах между делегациями Пхеньяна и Сеула во главе с руководителем организации Красного креста в Южной Корее Пак Кен Со и заместителем председателя комитета по делам мирного объединения Северной Кореи Пак Ён Иром.

    Последний раз подобные мероприятия проводились в 2015 году, после чего были прерваны по причине обострения отношений между странами.

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