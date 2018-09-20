КНДР и Южная Корея договорились о возобновлении переговоров парламентариев

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ КНДР и Южная Корея договорились о скорейшем возобновлении переговоров между парламентариями двух стран.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул из Пхеньяна.
"Договорились в ближайшее время возобновить переговоры между парламентами, активизировать связи местных властей", - сказал президент.
Отметим, с 18 по 20 сентября в Пхеньяне прошел пятый в истории межкорейский саммит (третий в этом году). Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах. Следующие три прошли весной 2018-го.
Tural AsadiАвтор новости