КНДР и Южная Корея договорились о возобновлении переговоров парламентариев

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ КНДР и Южная Корея договорились о скорейшем возобновлении переговоров между парламентариями двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения в Сеул из Пхеньяна.

"Договорились в ближайшее время возобновить переговоры между парламентами, активизировать связи местных властей", - сказал президент.

Отметим, с 18 по 20 сентября в Пхеньяне прошел пятый в истории межкорейский саммит (третий в этом году). Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах. Следующие три прошли весной 2018-го.