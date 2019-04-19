Представители КНДР и США примут участие в форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

Делегация КНДР наравне с США примет участие во втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

Об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это открытая инициатива. Мы приглашаем к участию всех, кто проявляет к ней интерес. КНДР послала своих представителей - это нормально, поскольку мы готовы принять всех, - заявил он. - Соединенные Штаты тоже послали представителей - дипломатов, глав местных администраций".

Пространство для развития мировой экономики

Ван И отметил, что форум привлек широкое внимание международных правительственных и деловых кругов и будет способствовать расширению пространства толерантного сотрудничества, стимулировать развитие глобальной экономики.

"Благодаря этому форуму все мы, несомненно, сможем возродить дух толерантного взаимодействия древнего Шелкового пути, расширить масштабы построения отношений стратегического партнерства, придать более мощный импульс развитию мировой экономики, создать для этого больше пространства", - отметил он.